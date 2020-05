Antonio Panero (Popolo della Famiglia Cuneo): "Altro che "Rilancio": il governo uccide la libertà educativa"

" Purtroppo nei 256 articoli - continua Panero - non troviamo nessuna proposta qualificante per il sistema scolastico nel suo insieme ed in particolar modo per le scuole paritarie, frequentate in Italia da un milione di studenti e penalizzate in maniera pesante dalla pandemia. Nulla si dice sulla detraibilità delle rette da parte delle famiglie, su cui già grava interamente il costo della scuola statale oltre a quello della paritaria frequentata dai figli; nulla si dice sul costo standard per studente; nulla si dice sul servizio pubblico svolto dal sistema delle scuole paritarie che fa risparmiare miliardi allo Stato; nulla si dice sull'innovazione della didattica, nulla si dice sulla tutela dei posti di lavoro del personale ".

"In provincia di Cuneo - conclude Panero - abbiamo più di 80 scuole paritarie che educano circa 5000 studenti e danno lavoro ad oltre 250 insegnanti ed altrettanto personale non docente e che sono in alcuni paesi l'unica realtà educativa a presidio del territorio. La crisi Coronavirus ha accentuato le difficoltà di questi istituti che non sono privati, ma parte integrante del sistema pubblico: una scuola su tre rischia la chiusura ed è incredibile che il Governo più assistenzialista di tutti i tempi abbia trovato solo qualche briciola (l'unico articolo dedicato riguarda i servizi all'infanzia e le scuole materne per la carenza dei medesimi servizi nella scuola statale) per affrontare la situazione. Sono a rischio i posti di lavoro di molti insegnanti qualificati e di tanto personale non docente, ma soprattutto è a rischio il concetto stesso di libertà educativa. E questo non possiamo permettercelo. Il Popolo della Famiglia chiede a chi si è presentato agli italiani come avvocato del popolo la modifica parlamentare di un Decreto che compie l'ennesima ingiustizia nei confronti delle scuole paritarie e della libertà di scelta educativa delle famiglie".