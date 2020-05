Cuneo e la cultura in "fase 2": "Sfruttiamo piazza d'Armi e della Costituzione per gli eventi all'aperto"

Festival della Montagna, Illuminata, raduno dei Bersaglieri: sono solo tre dei - tantissimi - eventi del futuro prossimo della città di Cuneo di cui è già stato comunicato il rinvio. Un blocco quasi assoluto degli spettacoli e degli eventi culturali dal vivo, attualmente non replicabili con modalità identiche a quelle precedenti l'emergenza sanitaria, e che dovranno comunque subire una seria "ricostruzione" per poter sottostare alle norme di distanziamento sociale che accompagneranno la nostra quotidianità anche per qualche tempo.

In merito allo stato dell'Arte la consigliera comunale Laura Menardi (Grande Cuneo) ha realizzato un'interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, in programma per la serata di lunedì 25 maggio prossimo.

La consigliera si chiede se - per eventuali manifestazioni all'aperto comunque programmate con il necessario anticipo - fosse possibile attrezzare piazza della Costituzione o l'anfiteatro San Paolo e nel caso del primo (o di piazza d'Armi) fosse possibile allestire un "drive in".

Ma non solo: come intende muoversi il Comune per tutelare lavoratori e lavoratrici del comparto, attualmente a rischio come altri? E come s'intende sanificare e adeguare alle norme sanitarie le strutture come il cinema Monviso o il teatro Toselli - per cui, tra l'altro, gli entusiastici numeri del 2018 (20mila spettatori per 336 giornate di proiezioni per il primo e 8mila spettatori per 167 giorni per il secondo) appaiono impensabili da replicare per parecchio tempo.

Ma la domanda che può racchiuderle tutte, insieme a una stoccata verso la maggioranza, riguarda la mozione di indirizzo "sulle fasi 2 e 3" approvata nello scorso consiglio comunale: perché al suo interno non si fa riferimento alla cultura e agli eventi a essa annessi?