A Cuneo il viale degli Angeli resterà isola pedonale fino al 2 giugno

Continuano gli incontri quotidiani del Centro Operativo Comunale impegnato ad affrontare i diversi temi legati alla gestione dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Gli ultimi dati aggiornati a ieri (324 le persone positive, 47 quelle decedute e 100 le guarite), evidenziano infatti la necessità di mantenere alta l’attenzione e continuare a comportarsi con responsabilità e senso civico.

In attesa di conoscere i provvedimenti nazionali e regionali circa le nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire da lunedì 18 maggio, si comunica la chiusura al traffico di Viale Angeli è stata prorogata fino al 2 giugno compreso. Rimangono in vigore le attuali regole di fruizione: runner e i ciclisti devono utilizzare le corsie stradali nelle due direzioni di marcia, i pedoni i marciapiedi e i controviali. L’intero tratto sarà presidiato dagli agenti della Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine, che continuano a essere impegnati anche nei normali controlli sul territorio.

In queste settimane di emergenza la Polizia Locale ha controllato 1962 persone, di queste 11 sono state denunciate per mancato rispetto degli obblighi e 37 sono state sanzionate. Controllati anche 186 esercizi commerciali, il titolare di uno di essi è stato denunciato per mancata osservanza delle misure e un altro sanzionato.

Si ricorda che da lunedì 18 riprenderà il servizio di pulizia strade sull’altipiano e nelle frazioni cittadine, torneranno quindi in vigore i divieti di sosta nelle strade interessate volta per volta dal passaggio del mezzo pulitore (il calendario suddiviso per vie è consultabile alla pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/polizia-municipale/pulizia-strade/calendario-per-via.html). Durante la sospensione del servizio, la ditta incaricata ha comunque effettuato - quando possibile - la pulizia meccanizzata delle strade.

Sempre da lunedì riaprirà al pubblico anche l’ufficio del Gruppo Sct (Corso Kennedy 13) che gestisce gli abbonamenti ai parcheggi di Piazza Boves e Caserma Cantore, lo sportello osserverà i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13 e 14-18, martedì e giovedì 9-13 e 14-17, sabato 9-13.