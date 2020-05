"Tutto è buono per fare PIL. Anche sdoganare innumerevoli abusi": i dubbi di Pro Natura e Legambiente Piemonte sul "Riparti Piemonte"

" In sostanza tutto è buono per fare PIL, è buono continuare a cementificare terre agricole, è buono costruire su ogni colle la propria villa per di più senza pagare oneri di urbanizzazione. Viene sfruttata la recessione da virus per riprendere tutta la libertà di manovra economica senza intralci e senza remore ecologiche, sdoganando i comportamenti più deleteri e irresponsabili ".

Per gli scriventi la Regione Piemonte "confeziona un disegno di legge che interviene sulle regole attenuando le disposizioni sul controllo delle attività e apre le porte a un ennesimo attacco al territorio e annacqua l’efficacia della propria legislazione urbanistica vigente su temi sensibili come l'ambiente, il paesaggio, il consumo di suolo e la gestione del territorio in genere e, con la scusa della legislazione d'urgenza, ci confeziona un futuro con regole e controlli superficiali non più facilmente revocabili". Ma non solo: "Autorizza deroghe ai PRG che lasciano campo libero all'edificazione tramite varianti “parziali, apre a una deregulation nei centri storici con possibilità di interventi molto invasivi, apre a una sanatoria generalizzata (peraltro gratuita) per tutta una serie di abusi edilizi (parziali difformità) che dovrebbero essere oggetto di demolizione, considerandoli invece come semplici tolleranze costruttive".

"Introduce una disposizione in materia di appalti pubblici, in palese contrasto con tutti i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici e pertanto assolutamente incostituzionale. Incrementa gli indici di edificabilità per localizzazioni di attività produttive, terziarie, commerciali. Destina 50 milioni di euro a copertura degli oneri di urbanizzazione per interventi edilizi generalizzati, anziché sostenere l’edilizia sana, cioè incentivando interventi per la ristrutturazione dell’esistente, il contenimento energetico, la messa in sicurezza del territorio, il recupero e il restauro dei nostri centri storici e la valorizzazione del nostro paesaggio".