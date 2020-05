Chi è passato su viale Mellano a Fossano questa mattina ha trovato una piccola sorpresa: rami di alloro e rosmarino lasciati sulle balaustre in omaggio ai passanti.

È l’iniziativa di Nadia, una fossanese che, in un momento come questo in cui spesso prevalgono la demotivazione o la rabbia ha cercato di un modo per innescare un contagio positivo.

“Lo faccio ogni anno quando le piante in giardino crescono troppo. Credo ci sia molto bisogno di cose belle e di condividere”.