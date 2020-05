Una visita virtuale all'Oasi del Centro Cicogne Racconigi in attesa della riapertura

In attesa di sapere se l’Oasi potrà riaprire a partire dal 18 maggio, il Centro Cicogne Racconigi pubblica un video che racconta la vita all’interno del parco in questi mesi incui la natura si è “ripresa” i suoi spazi. Tante le specie anche rare con i propri piccoli che in questi tre mesi di primavera hanno affollato stagni, laghi e radure: cicogne, anatre mandarine, germani reali, oche lombardelle, oche facciabianca, oche selvatiche, trampolieri e cavalieri d’Italia.

Il video, da circa 2 minuti e mezzo, è stato realizzato da Mattia Giannotti, che ha raccolto le immagini, e Sergio Tesio, che ha composto la colonna sonora. Una panoramica che emoziona in attesa di rivedere nuovamente i visitatori all’interno dell’oasi.

“Una visita virtuale in attesa del Dpcm che ci permetterà di sapere se potremo aprire da lunedì - commenta la direttrice del Centro Gabriella Vaschetti - Il timore è che se chiudono i parchi di nuovo in Piemonte, anche noi come oasi non potremo aprire. Intanto, noi abbiamo preparato tutta la cartellonista per fare un percorso di visita mantenendo le distanze di sicurezza, abbiamo messo le istruzioni all’interno ai capanni di osservazione, che sono 20 punti in tutto, dove indichiamo in quanti si può sostare e a che distanza. In tanti ci chiedono se l’Oasi sarà visitabile, non possiamo purtroppo ancora dare conferma, ma appena sapremo dal Dpcm lo comunicheremo tramite sito e canali social”.