Alba: al via lunedì la distribuzione di mascherine a tutti i cittadini

L’amministrazione comunale comincia lunedì la distribuzione a tutti i residenti nel Comune di Alba di un dispositivo di protezione messo a disposizione dalla Regione Piemonte.



Nelle scorse settimane il Comune ha già consegnato le mascherine che era riuscito a reperire, anche attraverso generose donazioni, alle categorie più a rischio come operatori sanitari e volontari, per proseguire con i cittadini di età superiore ai 65 anni e poi una per ogni nucleo familiare. I dispositivi in consegna in questi giorni, arrivati dalla Regione, sono lavabili e accompagnati da un foglio con le istruzioni. La consegna avverrà, come fatto finora, non personalmente, ma nelle buche postali, onde evitare ogni tipo di contatto ravvicinato.



“Siamo contenti di poter dare inizio a questa distribuzione proprio nei giorni in cui si va verso una sempre maggiore apertura delle attività e una riduzione delle limitazioni personali – dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo – Le mascherine in questa fase avranno un ruolo cruciale. Solo utilizzandole al meglio, così come il distanziamento sociale e le norme igienico sanitarie, possiamo pensare di tornare alla normalità. I dati ad Alba sono rimasti contenuti perché i cittadini hanno rispettato le regole. Sono sicuro che sapranno fare lo stesso anche ora”.