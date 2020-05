Chiesa e Coronavirus: dal 18 maggio a Bra riprendono le Messe con la presenza dei fedeli

A Bra si ritorna in chiesa. O meglio, si ritorna a Messa. L’Unità Pastorale 50 ha diramato luoghi e orari delle celebrazioni, che riprenderanno a partire da lunedì 18 maggio. Il tutto, in sicurezza totale per evitare nuovi contagi da Coronavirus (Clicca su https://www.targatocn.it/2020/05/12/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/dal-18-maggio-torna-la-celebrazione-delle-messe-una-lettera-del-vescovo-nosiglia-alla-comunita-dio.html)



Zona Nord



Parrocchia San Giovanni Battista: dal 24 maggio, la domenica ore 10.30 all’aperto nel cortile della parrocchia (non si celebra al momento la Messa prefestiva del sabato).



Parrocchia Assunzione Maria Vergine (Bandito): dal 24 maggio, la domenica ore 10.30 all’aperto nel chiostro parrocchiale.



Santuario Madonna dei Fiori: feriali dal 18 maggio: ore 8 e 17.30 (Posti 40). Dal 24 maggio, la domenica nel Santuario nuovo o in cortile con orario 9 - 10.30 - 17.30; il sabato alle ore 17.30.



Monastero Clarisse: Messe feriali alle ore 7, a partire da lunedì 1° giugno. Messe festive ore 8.30, a partire da domenica 7 giugno.



Zona Sud



Parrocchia Sant’Andrea Apostolo: Messa festiva ore 11.15 (posticipata rispetto ad orario solito) - ore 18.30, a partire dal 24 maggio.



Parrocchia Sant’Antonino Martire: Messa festiva ore 9.45 (in anticipo rispetto ad orario solito), a partire dal 24 maggio. Messe feriali alle ore 8.30 (lunedì e giovedì ore 18.30), a partire dal 25 maggio.



Chiesa Istituto Salesiani: Messe feriali alle ore 18, a partire dal 18 maggio. Messe festive ore 7.30 (in chiesa) - ore 10 (nel cortile) - ore 11.15 (in chiesa), a partire dal 24 maggio.



Altre chiese zona Sud



Chiesa dei Cappuccini: Messe festive ore 8 - 9.30 - 20, a partire dal 24 maggio. Messe feriali ore 7 - 8, a partire dal 25 maggio.



Chiesa dei Battuti Neri, Messa prefestiva del sabato alle ore 17.30, a partire dal 6 giugno.



Chiesa B.V. del Rosario (Bescurone), Messa festiva alle ore 9.30, a partire dal 7 giugno.



Chiesa dei Battuti Bianchi, Messa festiva alle ore 12, a partire dal 7 giugno.





Rimangono chiuse fino a settembre le cappelle di San Michele e San Matteo per la zona Nord e le chiese di San Giovanni lontano e della Riva per la zona Sud.

Per quanto riguarda la celebrazione dei funerali, fino al 24 maggio la modalità resta invariata (ovvero solo al cimitero). Per il seguito, l’Unità Pastorale si riserva di dare informazioni per eventuali modifiche. Continueranno per ora a non esserci i Rosari per i defunti.



Per chi non se la sente di partecipare alla Santa Messa, si ricorda che la liturgia delle ore 11.15 da Sant’Andrea continuerà ad essere trasmessa in streaming sul Canale YouTube dell’Unità Pastorale 50. Resta sospeso in questo tempo l’obbligo di assolvere al precetto festivo.



Avviso: data la delicatezza del momento e la complessità delle norme di prescrizione igieniche necessarie è richiesta la massima puntualità, meglio anticipare, per poter partecipare alle celebrazioni.



Attenzione! Ci sono molti modi per rendersi utili in questo tempo, non ultimo dare un contributo al corretto funzionamento delle celebrazioni liturgiche. In che modo? Facendo circolare il più possibile questo messaggio tra amici, parenti e conoscenti, in modo che tutti siano correttamente informati; dando la propria disponibilità come volontari per l’igienizzazione delle chiese e per l’assistenza prima, durante e dopo le funzioni (per informazioni, contattare don Giorgio Garrone); sensibilizzando le persone sulle necessità economiche della chiesa, che è di tutti: la forzata assenza di celebrazioni ha comportato, come è facile comprendere, la mancanza di offerte per il mantenimento delle strutture e si dovrà in qualche modo sopperire a questa lacuna, nelle prossime settimane.



In attesa della ripresa delle funzioni alla presenza dei fedeli, domenica 17 maggio l’appuntamento con la Messa festiva celebrata da don Giorgio Garrone sarà in streaming alle ore 11 sul canale YouTube dell’Unità Pastorale 50. Stay tuned!