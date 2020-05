Cuneo, slitta al 26 maggio il mercato del martedì con i banchi extralimentari

Per il mercato cittadino del martedì, completo di banchi extralimentari, a Cuneo si dovrà aspettare ancora una settimana.

Anche in Piemonte, il nuovo Decreto del Governo consentirà infatti la riapertura agli ambulanti che non vendono beni di prima necessità, a partire dal 20 maggio. Il tutto per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza. Essendo tuttavia il mercato in programma martedì 19 maggio, il Comune si vede costretto a posticipare la riapertura del mercato di piazza Galimberti alla settimana prossima.

“Siamo stati gli unici in provincia e forse in regione ad avere mantenuto aperti i mercati alimentari - commenta l’assessore Luca Serale -. Non abbiamo mai chiuso, purtroppo dalla Regione hanno deciso di ripartire dal 20 maggio, dunque noi partiremo dal 26. In questi giorni, nell’attesa di conoscere le regole di riapertura, abbiamo già avuto un confronto serrato, andando più volte sul posto con le associazioni di categoria per capire come aprire in sicurezza. Ora tutto il lavoro fatto lo si dovrà valutare alla luce delle prescrizioni emanate in queste ore per arrivare con un’apertura in piena sicurezza il 26 maggio”.