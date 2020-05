Fossano: l’oasi ecologica aprirà lunedì 18 anche per le utenze domestiche

Da lunedì 18 maggio l’oasi ecologica di Fossano aprirà anche per le utenze domestiche. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco e assessore all’Ambiente Giacomo Pellegrino che ha spiegato le fasi che hanno portato a questa apertura: «Accogliamo con estremo piacere la scelta del CDA del consorzio Csea che ha fissato a lunedì 18 maggio la data di apertura delle isole ecologiche anche alle utenze domestiche» dichiara il vicesindaco e assessore all'ambiente di Fossano Giacomo Pellegrino che poi prosegue spiegando come si sia arrivati a tale decisione. «La decisione arriva dopo il nostro appello tramite lettera di venerdì scorso e le numerose sollecitazioni telefoniche di questa settimana, avevamo chiesto al consorzio uno sforzo organizzativo che permettesse di soddisfare le numerose istanze di cittadini che avevano necessità di smaltire alcuni rifiuti ingombranti accumulati in questi mesi di blocco per emergenza sanitaria».

L'Amministrazione ringrazia poi anche il personale dell'isola ecologica di Fossano che ha accettato di aumentare il monte ore settimanale per riuscire a soddisfare tutte le esigenze della cittadinanza e delle aziende.

L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione con le seguenti modalità:

1 prenotando sul portale csea.ecoportale.net

2 chiamando il numero verde 800 365 552

3 chiamando il numero di Cellulare 348 2210283