Gli ospiti del Centro diurno “Il Girasole” condividono la loro vita sul sito internet del Comune di Bra

Le misure di sicurezza adottate per combattere la pandemia hanno cambiato la vita di tante persone. Tra queste ci sono i 20 ospiti del Centro diurno “Il Girasole di Narzole, gestito dal Comune di Bra quale ente capofila del Servizio socio assistenziale territoriale che lega i comuni del Distretto.

In questo periodo di emergenza le attività del centro sono state profondamente riorganizzate in modo da consentire interventi educativi a distanza mediante il ricorso a diversi strumenti: videochiamate individuali e di gruppo, l’invio di stimoli tramite mail o WhatsApp, cui si affianca la consegna a domicilio di materiale vario. L’impossibilità di frequentarsi di persona non ha però fermato la voglia di comunicare e l’impegno degli ospiti della struttura, che sostenuti dai familiari e partendo da semplici stimoli degli operatori continuano a mettersi in gioco, realizzano scritti significativi e toccanti, inviano foto e messaggi. Materiale che è visibile sul sito internet del Comune di Bra, nella pagina dedicata al Centro diurno socio terapeutico “Il Girasole” (accessibile da Servizi e procedimenti/Servizi Socio Assistenziali).

Il loro vissuto, la loro voglia di vivere e di superare le difficoltà, la loro fantasia e creatività meritano di essere condivise.