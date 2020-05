Il Museo Eusebio e la Biblioteca Ferrero riaprono al pubblico

Da martedì 19 maggio , la Biblioteca G. Ferrero e il Museo Eusebio di Alba riaprono al pubblico nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, che prevedono l’uso obbligatorio delle mascherine e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



La Biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì con orario 9-12.30 e 14-18, il sabato 9-12.30 (chiuso al pomeriggio) e sarà accessibile per la sola attività di prestito e restituzione dei libri. L’ingresso e la permanenza in sede degli utenti devono essere limitati nel tempo e nel numero delle persone presenti in contemporanea.



Non sarà possibile accedere direttamente agli scaffali: il pubblico dovrà rivolgersi al personale, che consegnerà i volumi richiesti. Per questo motivo, è fortemente consigliato contattare la biblioteca preventivamente, scrivendo all’indirizzo prestito@comune.alba.cn.it o telefonando al numero 0173 292466/468. Ricordiamo anche che la Biblioteca ha già provveduto a rinnovare tutti i prestiti già in corso e, in ogni caso, non verrà tenuto conto di eventuali ritardi.



Sarà sospesa la consultazione in loco, sia dei libri sia di giornali e riviste. Rimarrà, tuttavia, la possibilità di iscriversi gratuitamente al nostro servizio di prestito digitale, che mette a disposizione anche dei non tesserati migliaia di e-book e periodici in formato digitale. Anche in questo caso occorre scrivere a prestito@comune.alba.cn.it.



Il Museo riapre al pubblico con il consueto orario: dal martedì al venerdì 15-18; sabato, domenica e festivi 10-13 e 15-19.



Sarà possibile visitare le sue collezioni archeologiche e naturalistiche e la mostra “Alba. Nuove luci sul passato” ancora in corso, utilizzando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro. È consigliata la prenotazione anche per i singoli visitatori, con l’indicazione della fascia oraria di preferenza: contattare il numero telefonico 0173 292473 o scrivere a museo@comune.alba.cn.it.