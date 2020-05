Sarà vero "Rilancio"? L'Arena di Giletti ne discute con Ghisolfi questa domenica sulla 7

Sarà vero "Rilancio", come viene soprannominato dallo stesso Governo Conte il decreto da 55 miliardi, e 255 articoli, approvato nelle scorse ore? Soprattutto, sarà vera ripartenza per l'economia e le imprese?

L'Arena di Massimo Giletti, programma di punta dell'attualità economica e politica in onda ogni domenica sera sulla 7, ne discuterà in maniera come sempre dibattuta e senza esclusione di colpi nel corso della puntata in programma per questa domenica. Come sempre saranno numerosi i servizi in esterna e i collegamenti via skype, fra i quali quello oramai abituale e universalmente apprezzato da Cervere con il Banchiere europeo e scrittore fossanese Beppe Ghisolfi. Inevitabili saranno le riflessioni intorno al testo di un provvedimento nel quale, per la prima volta dall'inizio della crisi economico-sanitaria, in Italia debuttano - sebbene in formato mignon e bonsai - gli aiuti a fondo perduto alle piccole e medie imprese, mentre a favore del salario dei lavoratori dipendenti almeno una parte della cassa integrazione verrà pagata direttamente sui conti correnti dei diretti beneficiari. Il ruolo degli Istituti bancari viene inoltre valorizzato nel settore del cosiddetto "super bonus" edilizio consistente in una detrazione fiscale del 110 per cento su operazioni di riqualificazione edilizia ed energetica, con la possibilità per inquilini e condomini di ottenere lo sconto diretto in fattura dalle imprese edili e impiantistiche che a loro volta potranno monetizzare il credito d'imposta cedendolo a una banca. Diversi spunti dei quali saranno analizzati i pro e i contro, così come per le 8500 pagine di decreti e circolari applicative (ma difficilmente applicabili dagli stessi tecnici che le scrivono) scritte da inizio emergenza a oggi. L'intervento del Banchiere Ghisolfi, che è stato più volte elogiato dagli ospiti in studio e dal Conduttore e conterraneo Giletti il quale ne ha auspicato pubblicamente un ruolo attivo di governo per il Paese, è previsto intorno alle ore 24 circa.