Savigliano, al Mùses la riapertura al pubblico e alle visite sarà graduale

“Nonostante al riapertura prevista per il 18 maggio, siamo lontani dal capire quando si potrà effettivamente riaprire. Stiamo lavorando per portare avanti iniziative e programmare nuovi laboratori, ma siamo in attesa di avere le linee guida del Governo”, queste le parole di Roberto Gonella del Múses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano. La realtà museale dedicata ai profumi e alle essenze ha vissuto i tre mesi di lockdown cercando come altri poli culturali di promuoversi attraverso i social e altre iniziative online. Anche per loro la riapertura al pubblico sarà comunque graduale “Appena avremo le informazioni ufficiali ci organizzeremo ma non credo che prima di giugno riusciremo a tornare a pieno regime. Sicuramente le visite saranno su prenotazione, occorrerà avere numeri contingentati per gestirlo al meglio. Stiamo poi pensando a nuove formule di fruizione del museo che permettano alle persone di godere degli spazi in sicurezza”.

Come per altre realtà culturali e musealI, la chiusura è stata un duro colpo da cui sarà difficile riprendersi. “Durante la primavera lavoriamo tanto con le scuole, ma anche con i laboratori di profumeria e di erbe aromatiche, ospitiamo eventi grandi e piccoli che sono stati tutti cancellati. Partecipiamo poi a eventi esterni che ci permettono di raccontare il museo che sono stati rimandati e poi annullati. Per noi è una stagione importante non si recupera ma stiamo cercando di attrezzarci per l’anno prossimo anche cercando di capire cosa si potrà ancora fare con le scuole, se sarà possibile fare le visite o se saranno virtuali. Sicuramente ci sarà una trasformazione”.

L’impegno del Mùses anche se chiuso al pubblico si è comunque portato avanti in questi mesi. “Abbiamo cercato di creare un filo diretto con le persone attraverso i canali social - spiega Gonella - abbiamo ad esempio partecipato ad alcune iniziative virtuali collegate all’Abbonamento Musei ma anche con altre realtà. Inoltre, abbiamo continuato a postare immagini del nostro giardino per far vedere le fioriture primaverili, raccontando così come la vita sia andata avanti nonostante l’emergenza”.

Domenica si sarebbe dovuto tenere la manifestazione Quintessenza, un evento importante per il museo che purtroppo è stata cancellata insieme ad altre iniziative proprio per rispettare le normative nazionali di contenimento del virus. “Per noi era un evento molto importante, spiace che non si possa tenere però è anche una manifestazione che per sua natura va vissuta, va annusata e assaporata. In via virtuale non sarebbe stato possibile trasmetterla”.

“Ora quello di cui abbiamo bisogno è un ritorno alla normalità. Abbiamo bisogno della fiducia del pubblico e cercheremo di conquistarlo comunicando con esso e cercando di farlo sentire a proprio agio. Speriamo ci sia questa voglia di tornare a uscire e a scoprire cose nuove!”.