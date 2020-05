Verzuolo, primo matrimonio civile dall’inizio del lockdown per l’emergenza coronavirus

Segnali di ritorno alla vita di comunità, post emergenza sanitaria. Nel municipio di Verzuolo è stato celebrato il primo matrimonio civile dall’inizio del lockdown.

Si sono detti sì, questa mattina, Roberta Grosso infermiera verzuolese e Marco Carignano impiegato di Saluzzo. Celebrante il sindaco GianCarlo Panero.

Come da prescrizione per i riti in questo periodo, non vietati ma soggetti alle norme anticontagio Covide19, i due neo sposi, come il primo cittadino, Gabriella Abello dell’Ufficio anagrafe e i due testimoni ammessi alla cerimonia, hanno indossato guanti e mascherina, mantenendo distanze di sicurezza.

Raggiante la sposa. L’emozione non è mancata, come l’applauso dopo la firma degli atti. Panero a due sposi:" una cerimonia pubblica anche se riservata. Importante il vostro sì. Riguarda il futuro ed è un elemento di speranza per la comunità verzuolese".