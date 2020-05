Covid 19 e i protocolli di sicurezza per le aziende

Corsa ai ripari contro il Corona virus, le aziende esemplari

Il corona virus, Covid19 per i più esperti, è ormai un problema mondiale sotto tutti i punti di vista: in poche settimane migliaia di morti e contagiati e purtroppo la battaglia non è ancora finita. Come se l'emergenza sanitaria non bastasse, è arrivata anche la catastrofe economica; tutte le attività sono state costrette a chiudere a meno che non vendessero beni o servizi di prima necessità. Recentemente il Governo ha comunicato l'imminente riapertura, che potrà però essere fatta solo adottando speciali misure di sicurezza che contengano l'espansione del contagio. A questo punto della situazione si sono subito messe in gioco le migliori aziende italiane in materia, tra cui la stessa Vox Investigazioni , l'eccellenza quando si parla di sicurezza e tutela della persona. Per chi non l'avesse già sentita nominare, Vox Investigazioni è un'azienda leader nel settore dell'investigazione e della sicurezza, in grado di bonificare l'ambiente e installare sistemi di protezione all'avanguardia. In questa situazione sta adoperando personale di sicurezza per evitare assembramenti, e video camere termiche, in grado di rilevare la temperatura corporea di un soggetto e verificarne eventuali anomali.

L'importanza di adeguarsi alle misure di sicurezza

Adesso più che mai è importante rispettare le regole, altrimenti come gli esperti ci ricordano sarà impossibile uscire da questa situazione di caos che ci sta mettendo in ginocchio. A prima vista potrebbe sembrare superfluo dover installare barriere protettive tra i tavoli o rivolgersi a Vox Investigazioni per gli strumenti di controllo dei valori sanitari di una persona; tuttavia dobbiamo ricordarci che stiamo combattendo contro un nemico invisibile che è in grado di attaccare in vari modi. Molte persone si sono chieste cosa potrebbe succedere ad un'azienda che decide di non rispettare i protocolli di sicurezza, facendo quindi a meno di tutte le precauzioni del caso; se ciò dovesse accadere scatterebbero una serie di sanzioni molto pesanti. Prestate molta attenzione perché non stiamo parlando solo di provvedimenti amministrativi, dei quali è possibile liberarsi con il pagamento di una determinata somma di denaro, ma di sanzioni a livello penale che prevedono persino la reclusione per lunghi periodi di tempo. Come gli esperti ci hanno ricordato, seppur siano misure molto drastiche, sono necessarie al fine di garantire la sicurezza di tutti ed evitare una nuova ondata pandemica, dalla quale probabilmente sarebbe impossibile rialzarsi.

In arrivo aiuti per autonomi e dipendenti

E' inutile mentire facendo finta di avere la situazione sotto controllo, perché siamo tutti coscienti che la situazione sta lentamente degenerando, tuttavia non dobbiamo perdere la speranza. Nessuno sarà lasciato indietro, e persino le medio piccole aziende verranno aiutate con tutti gli strumenti a disposizione. Da poco è iniziata l'erogazione della cassa integrazione ordinaria, che permetterà ai lavoratori di accedere ad un aiuto economico di grande valore adesso. Sono state quasi azzerate tutte le procedure burocratiche che prima ostacolavano la ricezione di tale aiuto, e le prime somme stanno già arrivando direttamente sui conti corrente. Se anche voi volete ripartire al più presto, e non avete altro tempo da perdere, vi consigliamo di iniziare ad applicare nella vostra azienda i protocolli di sicurezza previsti, con tutte le installazioni supplementari che essi richiedono. Come vi abbiamo già accennato prima, grandi leader nel settore della sicurezza, come Vox Investigazioni, stanno mettendo a disposizione delle attività i loro strumenti per la protezione dell'area di lavoro, e sarebbe davvero un peccato decidere di non approfittare di questa opportunità in un periodo di massima allerta come quello che stiamo vivendo oggi.