Monolocali in vendita a Torino: il mercato immobiliare

Torino è da sempre una delle città più amate del Piemonte: il capoluogo ha infatti un fascino unico, che lo rende accattivante non solo a livello turistico ma a tutti i livelli. Secondo una recente indagine, tra tutti i centri urbani del Piemonte Torino è quello dove la qualità della vita è tra le migliori. I servizi sono eccellenti, le aree verdi non mancano, il centro storico è ricco di suggestioni artistiche e culturali. Acquistare casa a Torino può dunque rivelarsi un'ottima idea, ma vale la pena indagare l'andamento del mercato immobiliare a capire quale sia la tipologia di immobile sul quale conviene investire.

Comprare casa a Torino: mono o bilocale per monetizzare

Se l'obiettivo è quello di acquistare un immobile da affittare a studenti o lavoratori, senza ombra di dubbio conviene rimanere su appartamenti di piccole dimensioni. Trovare un monolocale in vendita a Torino non è certo difficile, anzi: questa è la tipologia più diffusa tra le proposte del mercato immobiliare quindi c'è un'ampia scelta.

Lo stesso discorso vale per il bilocale, altrettanto richiesto nella città della Mole che, vale la pena ricordarlo, ospita numerosi studenti fuori sede ma anche tantissimi lavoratori provenienti da altre zone d'Italia. Per questa tipologia di fruitori, i monolocali ed i bilocali sono senza dubbio la soluzione perfetta perché i costi rimangono contenuti e c'è maggiore probabilità di trovarli in zone centrali.

Per vivere a Torino conviene uscire dal centro storico

Se al contrario si intende acquistare casa per trasferirsi ed andare a vivere a Torino, le cose cambiano notevolmente. Bisogna infatti ricordare che tra tutti i centri del Piemonte, questa città occupa il secondo posto nella classifica di quelle più care a livello di mercato immobiliare, preceduta solamente da Verbania. Questo significa che i prezzi medi delle case a Torino sono piuttosto alti e naturalmente lo sono ancora di più se si cerca nel centro storico.

Se quindi si vuole acquistare una casa o un appartamento con più di 2 stanze conviene espandere la propria ricerca anche alle zone periferiche, che di certo sono più convenienti a livello economico.

È il periodo giusto per acquistare casa a Torino?

Fatte queste doverose premesse, è arrivato il momento di chiedersi se effettivamente questo sia il periodo giusto per investire nell'acquisto di un immobile a Torino. Fortunatamente la risposta è affermativa: l'andamento del mercato immobiliare infatti nel 2020 è stato piuttosto significativo e ha visto un calo dei prezzi medi al metro quadro.

Se quindi il valore delle case è sceso (cosa non certo positiva per chi stava per mettere in vendita il proprio appartamento), la spesa da mettere in conto per l'acquisto di un immobile in questo periodo è inferiore rispetto a quella dell'anno scorso.

Ora come ora dunque vale la pena investire nel mattone e anzi, conviene approfittarne perché è plausibile che in futuro la situazione cambierà e tornerà a stabilizzarsi. Adesso è il momento perfetto per acquistare una casa a Torino e non vale di certo la pena aspettare: un ulteriore calo del valore degli immobili non è infatti previsto.