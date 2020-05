Al tempo del Coronavirus, fuori discussione ristoranti e trattorie, il pranzo della domenica è dalla mamma. Ognuno ha la sua ricetta preferita, quel gusto in più che rende quel piatto un piccolo capolavoro di famiglia.



A fare un salto indietro nel tempo, ci aiuta Egle Montersino, artista braidese che ha ridato una spolverata non solo a mestoli e frullini, ma anche ai ricordi. Benvenuti nella sua cucina e… nel suo mondo. “ Quando mia mamma invitava i parenti, soleva preparare il tavolo nella grande sala, che copriva con candide tovaglie di lino e il bel servizio di piatti. Un buon profumo si diffondeva in tutta la casa. Nonna Rosina correva dalla sala alla cucina per rendersi utile, al termine del pranzo, nonno Pino suonava la fisarmonica. Impressi nella memoria sono i tasti in madreperla e le ruvide dita che si muovevano velocemente”.



Tradotto in un piatto, questo ricordo avrebbe il sapore di un buon risotto gustoso e facile da preparare. La sua interpretazione prevede un’aggiunta di mele dimenticate in frigorifero. “ Perché - spiega Egle -, nulla va sprecato”. Prendete appunti.



Per preparare il ‘risotto dei ricordi’, iniziate tritando una cipolla ed un mix di verdure a piacere. Fatele imbiondire in una padella, senza farle soffriggere. Quindi, unite 320 g di riso e tostatelo, mescolando. Inserite una mela, precedentemente fatta a tocchetti e versate poco alla volta del brodo vegetale, continuando a mescolare. Infine, aggiungete un pizzico di sale, qualche foglia di salvia e mantecate con parmigiano. Vi è venuta fame eh?