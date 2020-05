Cuneo, partita la distribuzione della mascherine fornite dalla Regione Piemonte

Si è conclusa la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale, impegnato in queste ore a organizzare la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Piemonte. Già conclusa la consegna in alcune frazioni, le operazioni - a cura di volontari della Protezione Civile Comunale e della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini e da dipendenti del Comune, proseguiranno nel fine settimana e per tutta la prossima settimana. Si ricorda che nessuno dei volontari impegnati nel servizio chiederà di entrare nelle abitazioni private, suoneranno al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali.

In attesa di conoscere i provvedimenti ufficiali che Governo e Regione Piemonte dovrebbero emettere in queste ore con validità a partire da lunedì 18 maggio, si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione alle disposizioni ancora in corso.

Parallelamente alle nuove aperture che presumibilmente saranno autorizzate a partire da lunedì, verrà incrementata anche l’offerta del servizio di trasporto pubblico locale, attualmente ridotta a causa dell’emergenza. Entreranno quindi in vigore gli orari non scolastici estivi (www.grandabus.it/orari, info tel. 0175-478811).