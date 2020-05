In fase di miglioramento la situazione sanitaria nella casa di riposo a Canale

È in fase di miglioramento la situazione sanitaria nelle case di riposo del Roero,colpite pesantemente dal Coronavirus.

Dopo la residenza per anziani di Govone, anche per la casa di riposo "Pasquale Toso! a Canale sembra esserci un lento ritorno alla normalità.

All'interno del ricovero sono al momento 14 gli ospiti positivi (e asintomatici) al Covid-test. 23, invece, i negativi. Numeri in calo, rispetto ai 34 ospiti risultati positivi al tampone dall'inizio pandemia. Si registrano in totale 21 decessi, tre in più rispetto al nostro ultimo aggiornamento del 28 aprile.