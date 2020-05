Marene: solo più un marenese ricoverato in ospedale per Covid-19 e da domani si riapre il cimitero cittadino

Da domani, con sempre le dovute precauzioni, si riapre il cimitero cittadino anche a Marene. “Ricordiamo di evitare gli assembramenti” spiega la sindaca Roberta Barbero.

Da lunedì ricominceranno anche le messe che saranno il sabato (prefestiva) alle ore 18 e domenica alle 0, alle 11 e alle 18.

Per quanto riguarda i marenesi contagiati dal Covid-19 resta un solo caso ricoverato in ospedale mentre gli altri come confermato anche dalla sindaca “sono tutti rientrati nelle proprie abitazioni e stanno bene”.