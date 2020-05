Moretta, a Villa Loreto zero contagi e presto torneranno i colloqui con i parenti

La casa di riposo Villa Loreto resta al centro dell’attenzione. I tamponi eseguiti su personale e ospiti confermano che il virus è rimasto fuori dai cancelli della casa di riposo morettese. "Un risultato che dimostra l’attenzione e la professionalità del personale della struttura – commenta il sindaco Gianni Gatti -. Si può parlare anche di fortuna, ma resta il fatto che sono state messe in atto tutte le azioni e le precauzioni possibili per evitare i contagi. Lentamente cercheremo di tornare alla normalità, per ora però è ancora il momento di tenere alta la guardia. Per questo non è ancora possibile riaprire i colloqui famigliari personali a Villa Loreto".

Nella casa di riposo stanno però procedendo i lavori per la prossima attivazione degli incontri tra ospiti e famigliari. "Si sta costruendo una sorta di “parlatorio” – spiega Gatti – uno spazio suddiviso in due aree, separate tra loro da un plexiglass, dotato di microfoni per l’audio, e percorsi separati di accesso. In questo modo, senza contatto fisico e senza possibilità di contagio, sarà possibile incontrare i propri famigliari personalmente, e non solo più in via telefonica".