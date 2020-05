Da lunedì 18 maggio il servizio di trasporto pubblico albese riparte con orario non scolastico

Con il progressivo allentamento delle restrizioni dovute al contagio da Covid-19, da lunedì 18 maggio il servizio di Trasporto Pubblico Urbano della Città di Alba sarà ripristinato secondo l’orario vigente durante il periodo estivo.



Saranno attive tutte le corse delle 7 linee urbane contrassegnate sui tabelloni dal quadrato verde o dal cerchio arancione, secondo l’ordinaria differenziazione degli orari dal lunedì al venerdì, al sabato e alla domenica e ai giorni festivi. Non circoleranno le corse scolastiche, indicate con il triangolo rosso.



Restano in vigore i protocolli di sicurezza adottati per prevenire forme di contagio sui mezzi di trasporto: riduzione posti a sedere disponibili, distanziamento tra gli utenti, sanificazione degli ambienti, etc, come da informativa presente sui siti web www.grandabus.it e www.comune.alba.cn.it (sezione “Trasporti Urbani”).



Ulteriori informazioni ed eventuali modifiche del servizio saranno tempestivamente comunicate all’indirizzo web www.grandabus.it.



“Da lunedì verrà attivata anche la linea verde gratuita nel centro di Alba – dichiara l’assessore comunale ai Trasporti pubblici Massimo Reggio - che utilizzerà un mezzo più grande per garantire la possibilità di distanziamento. Nell’uso dei trasporti pubblici, raccomandiamo di attenersi scrupolosamente all'obbligo della mascherina, della distanza di 1 metro e, se possibile, di utilizzare i guanti di protezione”.