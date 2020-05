Il fondamentale ruolo della Protezione Civile di Guarene in questo periodo di emergenza Covid-19

Da fine febbraio il Gruppo di Protezione Civile del Comune di Guarene si è particolarmente distinto nella gestione dell’emergenza Covid-19. Con l'ausilio dei volontari ed un attento lavoro di squadra si è impegnato in prima linea in servizi specifici, quali: la consegna della spesa e dei farmaci e dei dispositivi sanitari anche nei territori limitrofi.

Il gruppo consolidato si è inoltre preso cura del coordinamento e della comunicazione video e grafica attraverso la home page del sito web del Comune di Guarene con la pubblicazione online di altre attività collaterali ( il doposcuola online per i bambini della primaria - supportato nell'ultimo periodo anche dalla presenza degli animatori dell’estate ragazzi -; il servizio di ascolto e supporto emotivo per le persone che si trovano in difficoltà a gestire questo momento complicato; i messaggi agli operatori sanitari e per la richiesta e distribuzione dei buoni spesa). L'elenco dei servizi attivi è consultabile sul sito guarene.it, sezione COVID.“Circa una quarantina di persone hanno contribuito in forma gratuita, in questo periodo di emergenza, a creare, mantenere e gestire le iniziative da noi intraprese per venire incontro e tutelare la popolazione guarenese - dichiara il consigliere delegato alla Protezione Civile, Mattia Artusio - . Sono davvero soddisfatto dell’operato di tutti i volontari e degli amministratori. Ognuno di loro sentendosi parte attiva ha dedicato uno spazio della giornata al bene comune" "Ringrazio di cuore tutti i volontari per quanto hanno fatto: il loro impegno non è affatto scontato. È un valido esempio di solidarietà e umanità messo in campo per tutti i cittadini - commenta il sindaco, Simone Manzone.