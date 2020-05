Savigliano: aggiunte due date per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata

A Savigliano per permettere il ritiro del kit della raccolta differenziata anche a chi ha problemi a recarsi in Municipio durante la settimana, sono state aggiunte due ulteriori date per la distribuzione dei sacchetti nelle mattinate di sabato 23 maggio e sabato 20 giugno.



Il calendario delle prossime distribuzioni sarà invece:

- Sabato 23 Maggio, dalle ore 9 alle ore 12;

- Martedì 26 Maggio, dalle ore 9 alle ore 12;

- Martedì 9 Giugno, dalle ore 9 alle ore 12

- Sabato 20 Giugno, dalle ore 9 alle ore 12

- Martedì 30 Giugno, dalle ore 9 alle ore 12.