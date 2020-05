Bagnolo Piemonte “regge” l’ondata di maltempo: le opere di regimazione delle acque finite nei mesi scorsi hanno funzionato bene (FOTO)

Bagnolo Piemonte “regge” l’onda d’urto dei 13 centimetri d’acqua caduti al suolo nelle ultime ore.

Ce lo conferma il sindaco Fabio Bruno Franco, che sta seguendo in prima persona l’evolversi della situazione, ormai ampiamente sotto controllo.

“Il costo totale delle opere ha superato 1milione 500mila euro, principalmente finanziati dalla Regione e con i fondi ‘Ato’” aggiunge il sindaco.

Estremamente importanti sono state le opere di regimazione delle acque meteoriche in via Bibiana – a Villaretto – la sistemazione del rio in zona San Paolo, lo sfioratore in via Marghera e le difese spondali sul torrente Grana a Sant’Anna.

Le opere pubbliche di regimazione delle acque meteoriche finite nei mesi scorsi hanno retto bene: “Ringrazio la Regione – aggiunge il sindaco – l’Ufficio tecnico comunale, i progettisti e le ditte che hanno eseguito i lavori”.

Nella zona collinare, le squadre di Protezione civile-Aib non hanno segnalato particolari criticità, a parte qualche albero caduto sulle strade e prontamente rimosso per il ripristino della viabilità.