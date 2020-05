Frana il versante di Comba San Grato, a Revello, proprio a ridosso di una casa, dichiarata inagibile (FOTO)

Una casa di via Comba San Grato, a Revello, è stata dichiarata inagibile dal sindaco del paese, Daniele Mattio, dopo che una frana si è staccata lungo il versante posto sul retro dell’abitazione.

Anche qui l’ondata di maltempo ha creato delle criticità. Su tutte proprio quella di Comba San Grato. Siamo sul versante che si affaccia su “via dei Boschi”, la strada provinciale numero 260, all’altezza di località Tetti Pertusio.

Qui, già nelle scorse settimane si era innestato un piccolo movimento franoso, che aveva trascinato a valle anche pezzi di una copertura in lamiera di una tettoia nelle pertinenze dello stabile.

Con le intense precipitazioni di queste ultime ore, una nuova frana si è staccata, questa volta proprio a ridosso dei muri perimetrali dell’abitazione, che è stata fatta evacuare prim’ancora di essere dichiarata inagibile.

A gestire la situazione, il sindaco Mattio, con le due squadre di Protezione civile revellesi: quella Ana, guidata da Mario Chiabrando e quella comunale, guidata da Andrea Allasia.

Sul resto del territorio comunale, si registrano diverse frane particolarmente sul versante lungo la provinciale 260 (la "via dei boschi"), che interessano tutte la viabilità minore.

L'ultimo residente in via Comba San Pietro è stato raggiunto dai volontari della Protezione civile, che per tutta la giornata hanno lavorato per la rimozione degli alberi caduti.

Domani proseguiranno i sopralluoghi, con le prime opere di messa in sicurezza della viabilità.