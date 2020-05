La fortissima pioggia di oggi pomeriggio ha ingrossato notevolmente anche le acque del Varaita, provocando una esondazione del torrente in località "frazione Chiamina" di Verzuolo, nella zona verso Costigliole Saluzzo.

La segnalazione, con tanto di video, giunge da alcuni abitanti nei pressi del Varaita.

Poco distante dal luogo dell'esondazione ci sono i pozzi dell'acqua potabile di Verzuolo. L'Aipo, agenzia per il Po, competente in materia, è già stata sollecitata in merito.