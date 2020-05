Maltempo: Ghiandone e Varaita sopra il livello di guardia. Si segnalano le prime frane, tutte nel Saluzzese (FOTO)

Piove ormai da ore sul Cuneese.

Le stazioni di monitoraggio dell’Arpa Piemonte permettono di delineare il quadro della situazione, evidenziando come le precipitazioni siano state decisamente più intense sull’arco alpino della Granda e specialmente nel Saluzzese.

Proprio a Saluzzo, ieri (sabato) alcune parti della città sono state allagate da un intenso temporale.

Il terreno, ormai saturo d’acqua, inizia a non reggere più: al momento si segnalano frane a Frassino e Piasco, in Valle Varaita e a Paesana, in Valle Po, lungo la strada provinciale che sale a Crissolo. Smottamenti anche a Barge, in località Mondarello, lungo via Paesana. La strada è rimasta chiusa dalle 6 alle 8, all’altezza del civico 79: insieme ai pompieri, al lavoro anche gli operai comunali, che con l’ausilio di una terna hanno liberato la strada. Rimosse anche alcune piante e ripristinata la regimazione dell’acqua piovana.

I Vigili del fuoco di Barge erano già intervenuti in primissima mattinata, per la rimozione di alcuni alberi caduti sulla carreggiata lungo la strada provinciale 27, che collega la cittadina a Paesana.

Anche in questo caso, i pompieri sono entrati in azione in zona Mondarello, proprio ai piedi della “Colletta”, il tratto di strada di alcuni chilometri caratterizzato da una serie di tornanti, che risale in Valle Po. Segnalazioni analoghe si erano avute nel pomeriggio di ieri, al distaccamento bargese era giunta una chiamata per la rimozione di alberi pericolanti, proprio nello stesso tratto di strada.

I Vigili del fuoco hanno rimosso degli alberi che ostacolano la sede stradale, per garantire la regolare percorribilità della SP27 in piena sicurezza.

CORSI D’ACQUA INGROSSATI: GHIANDONE E VARAITA SOPRA LA SOGLIA DI GUARDIA

Intanto, l’accumulo di acqua caduta al suolo ha fatto salire il livello idrometrico dei corsi d’acqua. Situazione ampiamente sotto controllo in tutta la Granda. Soltanto il torrente Ghiandone e il Varaita hanno superato la soglia di guardia.

Il Ghiandone, alle ore 8, ha raggiunto i 3 metri e 9 centimetri di livello, superando la soglia di guardia di 3 metri. Il dato giunge dalla stazione di Staffarda, lungo la strada provinciale 589 “dei Laghi di Avigliana” che al momento rimane comunque aperta e percorribile.

Il Varaita, invece, ha superato la soglia di guardia a Rossana, dove alle 8 il livello era a 1 metro e 60 centimetri.

I CENTIMETRI DI ACQUA CADUTA AL SUOLO

Sempre grazie ai rilevatori Arpa è possibile determinare anche quanta pioggia sia caduta in queste ultime ore in Granda. Non si registrano dati significativi in pianura, mentre invece cambia la situazione sull’arco alpino.

A Barge sono caduti al suolo, nelle ultime 24 ore, più di 12 centimetri d’acqua (10 soltanto nelle ultime 12 ore, 5,2 nelle ultime 6 ore). A Paesana 8,46 centimetri in 24 ore, 6 nelle ultime 12 e 2,8 nelle ultime 6. A Paesana 8,46 centimetri in 24 ore, 6 nelle ultime 12 e 2,8 nelle ultime 6. A Saluzzo 8,96 centimetri in 24 ore, 4,6 nelle ultime 12 e 1,5 nelle ultime 6. A Brossasco 8,7 centimetri in 24 ore, 7,6 nelle ultime 12 e 3,4 nelle ultime 6. A Paesana 8,46 centimetri in 24 ore, 6 nelle ultime 12 e 2,8 nelle ultime 6. A Robilante 8,9 centimetri in 24 ore, 6,6 nelle ultime 12 e 1,3 nelle ultime 6. A Peveragno 7,8 centimetri in 24 ore, 5 nelle ultime 12 e 1,5 nelle ultime 6. A Costigliole Saluzzo 7,6 centimetri in 24 ore, 3,8 nelle ultime 12 e 1,6 nelle ultime 6.