Insegnare online: potrebbe essere la nuova normalità?

Parlare di insegnare online sembra essere ancora un tabù, almeno in Italia. Questo perché in Italia le cose vanno lente.

Quando negli Stati Uniti la gente andava a scuola con i tablet, mia mamma comprava 10KG di libri (di seconda mano) al negozio sotto casa, con scarabocchi e soluzioni scritte a matita.

Un paese che sforza l’avvio telematico

Questa è l’Italia e, nonostante alcune realtà siano piuttosto evolute in ambito di studio e apprendimento di skills online - a proposito di questo, guarda il check out Preply - ci sono altre realtà che rimarranno comunque bloccate in un pesante passato. Ci sono settori che probabilmente non avanzeranno mai, perché sono abituati ad essere in una determinata maniera e non esiste la volontà da parte di operatori e del governo di cambiare.

Inoltre ci sono i blocchi burocratici che spesso sono alla base di questo mancato cambio. La scuola per esempio: volerla cambiare vorrebbe dire “scomodare” partiti e ministri vari legati al mondo dell’istruzione, perché si sa, la scuola tradizionale non si tocca. Ne il lavoro. Ne qualsiasi cosa accompagnata dalla parola tradizionale.

Ma non rispettare le tradizioni è davvero una brutta cosa?

Negli USA abbiamo i conservatori, ma in Italia? Sembra che questo termine abbia coinvolto chiunque e bloccato la volontà di crescere e guardare avanti. Il futuro è fatto di cambi e l’evoluzione non può includere la tradizione nei suoi piani per funzionare.

Insegnare online potrebbe quindi diventare qualcosa di più comune, ma prima, ci dovrebbe essere un lungo cambio, voluto da tutte le parti per potersi avverare. Questo cambio dovrà prima avvenire dentro alle persone e solo dopo potrà (e dovrà) avvenire sui nostri usi e costumi.

Altri settori che potrebbero cambiare

Altri settori che potrebbero cambiare sono quello del mondo del lavoro - o almeno, per alcuni settori - soprattutto per quei lavori che necessitano solo di un computer e una tastiera per essere fatti e possono farsi da qualsiasi luogo. Oltre a questo, c’è da dire che anche il settore della ristorazione sta cambiando e non di poco.

Alcune aziende come deliveroo e glovo hanno registrato un aumento degli ordini del 320% in questa quarantena e i suoi direttori hanno dichiarato la volontà di creare dei “ghost-restaurant” che cucineranno solo da asporto in quei luoghi in cui un determinato tipo di cibo manca.

Questo per fare leva su indagini del mercato e la forza che questo forzato stare in casa ha esercitato sulle nostre abitudini. Anche il settore medico si è dimostrato molto propenso all’essere fatto da casa e quello legale. Medici e avvocati prendono appuntamento su Skype dove si può comodamente avere una chat faccia a faccia. Questo potrebbe tranquillamente diventare la normalità ed essere, con il tempo, usato da tutti.