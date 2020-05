Rotary Club Alba: in prima linea per l’emergenza sanitaria

Il Rotary Club Alba è in prima linea per l’emergenza sanitaria. Una serie di iniziative sono state messe in campo per venire incontro alle nuove esigenze che la pandemia ha messo in luce nell’ambito dello spirito di servizio e di solidarietà che contraddistingue l’associazione: dal contributo a favore degli studenti dell’Istituto professionale “Cillario” di Alba per fornire connessioni web, all’acquisto di mascherine per la popolazione (una iniziativa della Governatrice Ines Guatelli del Distretto 2032), consegnate dal Presidente Ezio Porro al Sindaco di Alba Carlo Bo ed all’Assessore della Protezione Civile, Massimo Reggio il 17 aprile.

Lo sforzo comune dei soci è culminato in significativi services rivolti a quelle strutture sanitarie che si trovano in prima linea nella guerra alla pandemia.

Per la Fondazione Nuovo Ospedale di Alba è stato acquistato il dispositivo HIDC ”Higenio” finalizzato alla gestione ed al controllo delle attività di disinfezione delle superfici negli ambienti clinici e sanitari, con il contributo personale di molti soci del Rotary Club Alba, dei giovani del Rotaract club Alba Langhe e Roero, e del distretto Rotary 2032.Per il reparto Medicina d’urgenza e pronto soccorso dell'Ospedale di Alba stata organizzata una “Sovvenzione Globale” in collaborazione e con il contributo del Club Rotary Canale Roero, con il Club gemello Rotary di Beausoleil, e la Rotary Foundation per l’acquisto di 3 ecografi portatili WiFi e 2 respiratori non invasivi.

Queste attrezzature innovative permettono diagnosi e trattamenti molto rapidi anche in aree infettive.Gli ecografi sono già stati consegnati alcuni giorno fa al primario dott. Enzo Aluffi. Anche per le altre attrezzature è stata richiesta ai fornitori una procedura d’urgenza per permetterci consegnarle quanto prima.

Le raccolte fondi sono stata portate avanti con grande celerità e competenza dal presidente Ezio Porro e dal dottor Remo Gattiglia, e dal Past Governor Philippe Tricetti di Beausoleil che hanno progettato ed ottenuto i finanziamenti internazionali nel corso di soli dieci giorni, un evento del tutto eccezionale. in prima linea per l’emergenza sanitaria. Una serie di iniziative sono state messe in campo per venire incontro alle nuove esigenze che la pandemia ha messo in luce nell’ambito dello spirito di servizio e di solidarietà che contraddistingue l’associazione: dal contributo a favore degli studenti dell’Istituto professionale “Cillario” di Alba per fornire connessioni web, all’acquisto di mascherine per la popolazione (una iniziativa della Governatrice Ines Guatelli del Distretto 2032), consegnate dal Presidente Ezio Porro al Sindaco di Alba Carlo Bo ed all’Assessore della Protezione Civile, Massimo Reggio il 17 aprile.Lo sforzo comune dei soci è culminato in significativi services rivolti a quelle strutture sanitarie che si trovano in prima linea nella guerra alla pandemia.Per la Fondazione Nuovo Ospedale di Alba è stato acquistato il dispositivo HIDC ”Higenio” finalizzato alla gestione ed al controllo delle attività di disinfezione delle superfici negli ambienti clinici e sanitari, con il contributo personale di molti soci del Rotary Club Alba, dei giovani del Rotaract club Alba Langhe e Roero, e del distretto Rotary 2032.Per il reparto Medicina d’urgenza e pronto soccorso dell'Ospedale di Alba stata organizzata una “Sovvenzione Globale” in collaborazione e con il contributo del Club Rotary Canale Roero, con il Club gemello Rotary di Beausoleil, e la Rotary Foundation per l’acquisto di 3 ecografi portatili WiFi e 2 respiratori non invasivi. Queste attrezzature innovative permettono diagnosi e trattamenti molto rapidi anche in aree infettive.Gli ecografi sono già stati consegnati alcuni giorno fa al primario dott. Enzo Aluffi. Anche per le altre attrezzature è stata richiesta ai fornitori una procedura d’urgenza per permetterci consegnarle quanto prima.

Le raccolte fondi sono stata portate avanti con grande celerità e competenza dal presidente Ezio Porro e dal dottor Remo Gattiglia, e dal Past Governor Philippe Tricetti di Beausoleil che hanno progettato ed ottenuto i finanziamenti internazionali nel corso di soli dieci giorni, un evento del tutto eccezionale.