A Moretta dal 25 maggio tornano in piazza Castello tutte le bancarelle del mercato

Da lunedì 25 tornano tutte le bancarelle del mercato di Moretta. Dopo questi mesi di lockdown, in cui la piazza è stata riservata ai soli ambulanti di alimentari, dalla prossima settimana, possono riprendere il loro posto anche le bancarelle degli altri generi. L’ingresso a piazza Castello resterà contingentato e controllato, con personale della polizia municipale, della protezione civile e di altri volontari ad ogni ingresso. Resta l’obbligo di accedere alla piazza con la mascherina, una sola persona per nucleo famigliare, e di rispettare il distanziamento sociale. Regolarmente aperti il cimitero comunale e gli uffici del municipio (dove si può accedere con la mascherina).

A partire da lunedì 18 maggio sarà anche riaperta l’isola ecologica di via Villanova, ma con accesso consentito esclusivamente alle utenze non domestiche, e solo previa prenotazione tramite l’ecoportale csea.ecoportale.net. L’accesso alle utenze domestiche non è ancora consentito poiché il Dpcm 26/04permette gli spostamenti esclusivamente per recarsi al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. La prenotazione deve essere effettuata accedendo al portale Internet. Saranno richiesti i seguenti dati: numero di tessera per utenze non domestiche, isola ecologica presso la quale si conferiranno i rifiuti, indirizzo mail, data e ora di conferimento in base alla disponibilità di orari. Il consiglio di Csea, gestore dell’isola ecologica, è comunque quello di recarsi all’isola ecologica in caso di effettiva necessità, presentarsi con i rifiuti già separati, attenersi alle indicazioni fornite dal personale presente, indossare guanti e mascherine.