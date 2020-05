Da domani riapre il Centro cicogne di Racconigi. A Crava-Morozzo accessibili i sentieri dell'oasi LIPU, resta chiuso il centro-visite

Da domani 18 maggio riapre alle visite il Centro cicogne di Racconigi, struttura affiliata alla Lipu ma privata.

A causa dell'emergenza Covid19, l'accesso all'oasi naturalistica sarà soggetto a nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'ingresso ai capanni.

L'orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 19,30 (solo lunedì 18 sarà aperta l'oasi, poi verrà osservato il lunedì come giorno di chiusura per potere assicurare la sanificazione delle strutture).

Si accede solo con mascherina ed è obbligatorio indossarla nei capanni, dove il tempo di permanenza, in caso di presenza di altre persone. è di 15 minuti al massimo. C'è l'obbligo di evitare assembramenti e di mantenere quindi le distanze di sicurezza, è vietato consumare cibi all'interno e per ora resteranno chiusi l'area pic-nic e il ristobar.

Apre in settimana, nei consueti orari (14-30-17.30) il venerdì e sabato pomeriggio, anche il giardino Lipu di Cuneo. Trattandosi di un giardino, non ci sono particolari norme da seguire, se non quella di mantenere le distanze.

Per quanto riguarda l'Oasi Lipu di Crava-Morozzo, già dal 4 maggio è possibile accedere ai sentieri e passeggiare nell'area.

Restano invece chiusi il centro-visita e i capanni di osservazione. Come spiega la direttrice Daniela Marchegiani, la LIPU sta predispondendo dei protocolli di sicurezza uniformi in tutta Italia per tutte le sue oasi. "Vogliamo riaprire in modo corretto; prima non sarà possibile. Probabilmente attiveremo un punto informativo per i visitatori, ma al momento non siamo in grado di comunicare una data di riapertura della parte dedicata alle visite".