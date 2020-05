Task-force di volontari e dipendenti del Comune di Cuneo per consegnare le mascherine della Regione

Entro la serata di oggi, domenica 17 maggio, a Cuneo saranno completate le consegne di circa 15.000 mascherine, corrispondenti al 27% circa del totale della fornitura arrivata dalla Regione Piemonte.

Per accelerare ulteriormente le operazioni, da domani ai volontari della Protezione Civile Comunale e della Protezione Civile dell’ANA saranno affiancate squadre di dipendenti del Comune. La distribuzione proseguirà per tutta la prossima settimana, con l’obiettivo di terminare tutte le consegne entro la giornata di venerdì 22 maggio. Si ricorda che nessuno dei volontari impegnati nel servizio chiederà di entrare nelle abitazioni private: suoneranno al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali.

Per quanto riguarda la gestione della ripartenza, si segnala che sul sito web comunale, nella sezione Emergenza COVID-19 a Cuneo (http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html), sono stati pubblicati i testi del Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020, assieme alle Linee guida per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative e alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.

Dalle notizie che si succedono in queste ore sappiamo che da domani inizierà la vera e propria Fase 2, con un ulteriore allargamento delle maglie delle limitazioni ed un cambio del modo di vivere questa situazione emergenziale, tra cui la riapertura della quasi totalità delle attività economiche e la possibilità di uscire senza bisogno di autocertificazioni.

Parallelamente alle nuove aperture autorizzate a partire da lunedì, verrà incrementata (seguendo i nuovi protocolli di sicurezza e distanziamento sociale) l’offerta del servizio di trasporto pubblico locale, con l’entrata in vigore degli orari estivi non scolastici (per maggiori info: www.grandabus.it/orari, 0175-478811). Sempre in tema di mobilità, si rammenta che è stata prorogata fino al 2 giugno la chiusura al traffico di Viale Angeli. Rimangono in vigore le attuali regole di fruizione: corsie stradali (in entrambe le direzioni di marcia) destinate a runner e ciclisti, marciapiedi e controviali riservati ai pedoni.

In ultimo si ricorda che da domani, lunedì 18, riprenderà il servizio di pulizia strade sull’altipiano e nelle frazioni cittadine: torneranno quindi in vigore i divieti di sosta nelle strade interessate volta per volta dal passaggio del mezzo pulitore (il calendario suddiviso per vie è consultabile alla pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/polizia-municipale/pulizia-strade/calendario-per-via.html). Durante la sospensione del servizio, la ditta incaricata ha comunque effettuato - quando possibile - la pulizia meccanizzata delle strade.