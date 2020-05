“Venite a ricaricare le batterie, offre la Valle Maira”: pacchetti turistici omaggio ai sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus

Nella primissima fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati dai più definiti veri e propri eroi.

A loro, medici, infermieri e operatori sanitari in primissima linea nella lotta contro il virus, sono stati dedicate immagini, murales, fotografie. Anche un flash mob, con tutta Italia sui balconi di casa ad applaudire per dire “grazie” a quanti – in ospedale, casa di riposo, ambulanza o sul territorio – lavora incessantemente per noi, a diretto contatto con il virus.

Orbene, in questa cornice si inserisce l’iniziativa della Valle Maira, un gesto concreto per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari.

“La valle Maira li ringrazia regalando loro il gusto più vero di questa valle incontaminata. – spiegano dal Consorzio turistico valligiano, guidato dal presidente Giovanni Neyrone - La gente di montagna è schietta, concreta e non dimentica tanto facilmente”.

L’idea è di “regalare un pezzettino di valle a chi così tanto si è prodigato”. Ne è scaturito “un tam-tam tra i soci del Consorzio turistico della Valle Maira. Albergatori, ristoratori, artigiani e commercianti hanno offerto qualcosa, ognuno in base alla propria attività”.

Il risultato? “Una serie di pacchetti che potranno essere fruiti appena ci saranno le condizioni per poterlo fare in sicurezza. Sono tutti vere e proprie esperienze. Escursioni guidate, degustazioni di prodotti tipici, spensierati pic-nic sui prati, pranzi, soggiorni e molto altro”.

Si tratta, come rimarcano dal Consorzio, di “diverse decine di opportunità, destinate ad altrettante persone che hanno messo la loro professionalità al servizio della lotta al Coronavirus.

La decisione di cosa regalare è stata presa liberamente da ogni struttura o operatore della valle che ha deciso di partecipare all’iniziativa. Sarà lui stesso ad erogare il servizio”.

A monte, il Consorzio si farà promotore e organizzatore dell’iniziativa e fungerà da tramite, attraverso il suo sito, tra le diverse offerte e i richiedenti.

Le richieste potranno essere inviate dal 1 giugno, e ogni persona potrà richiedere un solo pacchetto, “per dare la possibilità a più persone possibile di godere di questa valle”.

Con l’iniziativa verrà lanciato anche #unaMontagnaDiVolteGrazie, un hashtag che permetterà di conoscere i protagonisti di questa iniziativa spontanea.

“Il fine di questa proposta – continuano dal Consorzio turistico – è dare l’opportunità di ricaricare le batterie a chi tanto ha lavorato. E farlo in uno degli ambienti naturali più particolari delle Alpi.

Perché adesso tocca agli operatori sanitari godersi il meritato riposo. Naturalmente, i pacchetti potranno essere utilizzati quando ripartirà la stagione turistica e tutti i servizi ad essa connessi”.