18 maggio 2020: Fase 2 e negozi aperti a Bra, buona la prima! (FOTOGALLERY)

Da oggi, come prevede il nuovo Decreto del Governo si può andare anche a Messa, come non si riusciva da due mesi e mezzo. L’autocertificazione, in ogni sua mutevole forma, finalmente chiusa nel cassetto. I riti della giornata tornano a ricomporsi assieme alla libertà di far visita al barbiere (solo su appuntamento): chi non è ricorso al ‘fai da te’ in queste settimane è alle prese con chiome difficili da pettinare.