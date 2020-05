A Cuneo la gente torna per le vie del centro: il #lockdown è davvero finito

Dopo un lunedì mattina con qualche negozio aperto, tanto entusiasmo ma non troppa gente in giro, in questo momento la città appare più viva che mai.

Il #lockdown è davvero finito. Tutti i negozi sono aperti, c'è tanta gente in via Roma e sotto i portici di corso Nizza, molte persone hanno i sacchetti dello shopping in mano, mangiano un gelato, prendono un caffè o semplicemente si siedono sulle panchine a chiacchierare.

Bambini in bici, con le famiglie.

Le mascherine si indossano, anche se non sempre in modo corretto. Sono in tanti a tenerla sotto il mento, a non coprire il naso, diversi quelli che non ce l'hanno. E' necessario, invece, rispettare questa regola, al momento una delle più efficaci per il contenimento del contagio.

I prossimi giorni saranno fondamentali, con la libertà riconquistata e la possibilità di andare a trovare gli amici, di organizzare qualche cena e di non dover esibire alcuna autocertificazione, per capire l'andamento dell'epidemia. A Cuneo, in Piemonte e, in generale, in tutta Italia.