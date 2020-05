A Cussanio le cerimonie per il mese mariano con distanziamento e mascherina

A partire da oggi, lunedì 18 maggio, saranno celebrate le Sante Messe de mese mariano nel Santuario di Cussanio.

La capienza massima della Chiesa sarà di 108 persone che dovranno essere dotati di regolare mascherina.

Le celebrazioni saranno nei giorni feriali alle ore 7 e alle ore 19 e domenica 24 e 31 maggio alle ore 9.30, 11 e 17.30.

La messa delle ore 11 di domenica 31 maggio sarà anche trasmessa sul canale Youtube della diocesi di Fossano in diretta streaming e da Telecupole ma non saranno recitati in modo virtuale rosari né celebrate altre Messe.