A Savigliano “giorno di prova” per estetisti, parrucchieri e negozi: “Difficile gestire appuntamenti e scarseggiano i dpi, la collaborazione tra colleghi è stata fondamentale”

Anche per la città di Savigliano primo “giorno di prova” per la riapertura dopo l’emergenza sanitaria per negozi al dettaglio, parrucchieri, tatuatori, servizi per gli animali ed estetisti. Nonostante il lunedì sia tendenzialmente di chiusura per le attività, in molti hanno aperto alla clientela per poter iniziare a lavorare dopo tre mesi di chiusura.

“Per noi è un giorno di prova - spiega una negoziante di articoli per la casa -. Il cliente entra, si disinfetta le mani e indossa i guanti per guardare la merce, sono ammesse due persone alla volta, ma è chiaro che nel momento in cui c’è coda, non si potrà restare troppo tempo. Per noi non è facile, perchè i nostri clienti sono abituati a prendere il giusto tempo per fare gli acquisti”.

“Per incentivare e far ripartire il commercio locale abbiamo deciso di fare uno sconto del 10% ai saviglianesi - spiega un’altra commerciante di capi d’abbigliamento -. Chi entra a provare i vestiti deve rispettare le norme di sicurezza come indossare mascherina e guanti, i vestiti che non acquista dobbiamo subito disinfettarli con un macchinario dedicato prima di rimetterli sugli scaffali. Un procedimento un po’ più lungo, ma l’importante adesso è lavorare”.

“Oggi è stato emozionante - racconta un’estetista - ma è stato bello. Abbiamo lavorato molto per essere pronte oggi, ma le tante richieste dimostrano molta fiducia. La gente ha voglia di ricominciare”

“La difficoltà principale è nel gestire gli appuntamenti e il rifornimento di strumenti per la sicurezza -spiega invece un parrucchiere -. I dispostivi di sicurezza che dobbiamo adottare adesso scarseggiano e sono saliti di prezzo. Ad esempio una scatola di guanti in nitrile da 100 pezzi adesso la si paga 18 euro anziché 6. Qui a Savigliano abbiamo avuto una grande collaborazione tra colleghi e tutti insieme per ora siamo riusciti a trovare gli strumenti per lavorare”. A non aver facilità il lavoro di questi professionisti anche il ritardo nei protocolli da seguire “Sono arrivati tardi e anche le iniziative del Comune, come l’ampliamento gratuito del dehors che per noi sarebbe utilizzato come sala d’attesa ha dietro troppa burocrazia”.

In città da oggi riapre alle utenze domestiche anche l’isola ecologica di via Canavere a Savigliano. L’accesso avverrà su prenotazione, che potrà essere fatta tramite il sito csea.ecoportale.net.

Al via alla messe che si celebreranno nei consueti orari nei giorni feriali e festivi con due variazioni: la prefestiva del sabato delle ore 18 di San Pietro a causa dei lavori in corso sarà spostata a San Giovanni, dove sono allestiti 160 posti in Chiesa, 45 posti in cappella e 60 posti sotto il tendone. La messa delle 18.30 alla Pieve sarà invece a Sant'Andrea per motivi di capienza. Inoltre, per altre due domeniche (domenica 24 maggio alle ore 10.30 da Sant’Andrea e domenica 31 maggio alle ore 11 dia San Giovanni), il canale Maria Tv “Parrocchie Savigliano” trasmetterà ancora la messa diretta streaming.

Resta ancora chiusa la biblioteca, gli archivi e i musei civici “Ci stiamo attrezzando per aprire i servizi culturali secondo le indicazioni del DPCM firmato oggi che disciplina anche le aperture dei beni culturali” conferma Ludovico Buscatti. Ancora chiusi anche Palazzo Taffini, il Museo Ferroviario Piemontese e il Mùses.

Il mercato del martedì resterà ancora solo alimentare, slitta ancora di una settimana quello con i banchi extralimentari.

"Con la lenta ripresa delle varie attività e dopo molti giorni di forzata clausura la nostra città si riempie di nuovo di gente - commenta il sindaco Giulio Ambroggio ricordando ai cittadini di non abbassare la guardia: "E’ proprio questo il momento più pericoloso: se non facciamo molta attenzione e se non ci atteniamo scrupolosamente alle disposizioni il rischio è che il contagio possa allargarsi. La prima cosa da fare è portare sempre la mascherina ogni qual volta si esce di casa; portarla nei locali chiusi, tipo negozi, ma anche all’aperto quando si è in presenza di altre persone. Facciamo questo sforzo. Ricordo inoltre che in base all’ordinanza sindacale, che ha valore di legge, portare la mascherina fuori casa è obbligatorio e gli inadempienti saranno sanzionati in base alle normative vigenti. Non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti finora".