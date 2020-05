All'Università di Pollenzo primo Open Day virtuale per gli studenti e le loro famiglie

Per la prima volta l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo si presenta agli aspiranti studenti e alle loro famiglie con un Open Day virtuale.

La giornata scelta per questo primo collegamento internazionale è giovedì 21 maggio.



Un Open Day globale nel vero senso del termine, visto che gli oltre 350 giovani prenotati che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’ateneo di Pollenzo provengono dai 4 continenti e nelle fattispecie da oltre 50 paesi diversi: Italia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Kazakhstan, Kenya, Lussemburgo, Marocco, Messico, Principato di Monaco, Nigeria, Olanda, Perù, Porto Rico, Qatar, Regno Unito, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Turchia, Ungheria, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Come già fatto per la propria didattica, l’UNISG ha riorganizzato anche i momenti di promozione.

Il primo Open Day on line inizierà il collegamento nel pomeriggio, proprio per permettere a tutti gli interessati residenti nelle varie regioni del mondo di poter seguire in tempo reale la giornata.

Si inizia alle 16 con presentazione generale, un tour virtuale del Campus e gli interventi del Rettore Andrea Pieroni e del Presidente dell’Università Carlo Petrini.

Dalle 16,30 alle 17,30 si svolgono le presentazioni in diretta dei seguenti corsi:



Laurea Triennale in Scienze e Culture Gastronomiche (in lingua italiana)

Laurea Magistrale in Food Innovation & Management

Master of Gastronomy: Creativity, Ecology and Education

Master in Food Culture, Communication & Marketing

Master of Applied Gastronomy: Culinary Arts

Corso di Alta Formazione in Sommellerie e Management della Cantina

Dalle 17,30 alle 18,30 presentazione in diretta dei seguenti corsi:



Laurea Triennale in Scienze e Culture Gastronomiche (in lingua inglese)

Master of Gastronomy: World Food Cultures and Mobility

Master in Wine Culture and Communication

Master in Agroecology and Food Sovereignty

Durante le presentazioni i docenti responsabili dei vari corsi, affiancati dallo staff della Segreteria, presenteranno il piano di studi, le modalità di iscrizione e i possibili sbocchi professionali. I docenti e lo Staff Unisg saranno a disposizione per eventuali domande.

Tutte le presentazioni saranno registrate e rese disponibili successivamente.

Qui la pagina per le iscrizioni e per seguire la Giornata Aperta: https://www.unisg.it/servizi/giornate-aperte/

Sempre online continuano le proposte didattiche della UNISG Webcasting, una serie di seminari e conversazioni tenute appositamente dai professori, dai componenti dello staff UNISG, dagli alumni e da alcuni Partner dell’ateneo.

Si è tenuto venerdì 15 maggio il primo appuntamento con “Cooking Talks: Culinary Inspirations”, ossia incontri e laboratori on line con chef italiani e internazionali coordinati dai referenti delle Tavole Accademiche e del Pollenzo Food Lab.

In programma a partire dal 20 maggio il Virtual Study Trip in India: 8 appuntamenti fino al 19 giugno con docenti, esperti, chef, studiosi direttamente dall’India per illustrare gli aspetti gastronomici, ambientali e sociali del grande paese asiatico. A seguire l’Olanda, la grande regione dei Balcani e gli Stati Uniti.

Iniziano anche i Network Talks, momenti di approfondimento sui temi di attualità insieme ad alcuni referenti dei Partner UNISG: aziende, istituzioni, realtà italiane e internazionali.

Il primo appuntamento è per il 27 maggio dalle 17 alle 17,45 con Franco Costa di Costa Group, che parlerà di “Percepito & Tecnologia: l'organizzazione della ristorazione dopo il Covid-19”. Si tratta di un tema di grande attualità oggi e che riguarda una grande fetta di realtà della ristorazione, ovvero del come pensare e predisporre un locale dove si somministrano cibo e bevande al pubblico in riferimento ai recenti mutamenti dovuti all’emergenza epidemiologica.

Per aggiornamenti seguite la pagina del UNISG Webcasting:

https://www.unisg.it/webcasting/