Cavallermaggiore: da oggi aperta la biblioteca con ingressi contingentati, riprendono le messe sotto l’ala comunale

In seguito all’ordinanza regionale emanata ieri sera, anche Cavallermaggiore è pronto per la riapertura delle attività commerciali e a un parziale ritorno alla “normalità”.

Come nel resto del Piemonte, sono aperti i negozi al dettagli e quelli di cura alla persona come centri estetici, parrucchieri e barbieri, insieme alle strutture ricettive e ai servizi per gli animali.

Riapre anche al pubblico la biblioteca: “Eravamo pronti ad aprire - afferma il sindaco Davide Sannazzaro - Siamo attrezzati con vetri in plexiglas, abbiamo già pensato a un sistema di distribuzione dei libri e a una ‘quarantena’ dei volumi presi in prestito”.

L’orario di apertura sarà da lunedì 15-18, martedì 9.30-12.30, giovedì 15-18 e venerdì 9.30-12.30. Si entrerà da via Roma e si uscirà dall'altro lato del comune su via Siccardi, gli accessi saranno contingentati con l'ingresso di una persona alla volta, indossando obbligatoriamente la mascherina e igienizzandosi le mani con il disinfettante all’ingresso. Le prenotazioni dei libri (massimo tre) e dei dvd (massimo due) si potranno inoltre fare online o telefonicamente: lunedì dalle 10-13 (0172381899); bib.cavallermaggiore@libero.it o sulla pagina Facebook della biblioteca. Riattivato anche il box di restituzione dei libri esterno alla struttura.

Da oggi, riapre l’isola ecologia per le utenze domestiche su prenotazione del sito Csea.

Al via anche la celebrazione delle messe che si svolgeranno sotto l’ala comunale dove è più facile arieggiare gli spazi e mantenere la distanza di sicurezza tra le persone “Ci sono sedie singole che possiamo distanziare e che ci permettono di poter ospitare fino a 90 persone”. La santa messa sarà quindi celebrata il lunedì alle ore 9.30, martedì alle ore 18, mercoledì alle ore 8.30, giovedì alle ore 9.30, venerdì alle ore 18 e sabato alle ore 18.

Il mercato oggi sarà ancora solo alimentare, concentrato in piazza San Michele anziché lungo la via centrale della città per riuscire a rispettare le norme di sicurezza.

“Fino al 3 giugno rimarrà così, poi cercheremo di spostarlo confrontandoci anche con i rappresentanti di categoria degli ambulanti come fatto in precedenza” spiega il sindaco Davide Sannazzaro.

Bar e ristoranti si confronteranno con i vigili per concordare l’ampliamento dei dehors in vista dell’apertura del 23 maggio: “L’ampliamento sarà totalmente gratuito” conferma il primo cittadino.

Nel frattempo il Comune sta lavorando per poter offrire un servizio di centro estivo ai ragazzi di Cavallermaggiore. “Abbiamo inviato alle famiglie un questionario e stiamo cercando di attivare in collaborazione con le elementari e medie un servizio di dopo scuola per i bambini che hanno avuto più difficoltà con la didattica online e così riportarli al pari dei compagni. Un’iniziativa possibile grazie ai soldi risparmiati dall’assistenza fisica che è venuta meno non essendoci bambini a scuola”.

Ancora sospesa l’apertura della piscina Le Cupole “Solitamente facevamo coincidere l’apertura con la fine della scuola, ma non ci siamo ancora confrontati”.

Oggi parte anche la distribuzione delle circa 6 mila mascherine arrivate dalla Regione Piemonte, mentre per quanto riguarda la situazione attuale dei contagi da Covid-19 il sindaco conferma una nuova guarigione che porta il totale dei negativi a 12 e degli ancora positivi a 10. “Sono stati inoltre fatti altri 70 tamponi presso la casa di riposo, aspettiamo i risuolati in questi giorni”.