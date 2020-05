Corepla Schoole Contest: primo classificato regionale il "Grandis" di Cuneo

“Per noi della 2M è stato un progetto molto importante - hanno dichiarato alcuni tra i protagonisti di questa bella esperienza - non solo per la vittoria finale del tablet messo in palio, ma anche per noi stessi: perché abbiamo dimostrato a genitori e professori che sappiamo fare le cose per bene e ottenere risultati di rilievo; ognuno di noi si è dato da fare e ha contribuito a questo progetto prima in classe e poi a casa. Abbiamo percepito chiaramente che questo lavoro comune ha aiutato anche la classe a unirsi per un unico scopo, quello di vincere!”. Infine, i loro ringraziamenti: “Siamo grati in particolare alla professoressa Sculli, che ci ha aiutato molto in questo percorso, insieme a tutti gli altri professori che ci hanno supportato e hanno creduto in noi. Grazie per averci dato questa opportunità!”