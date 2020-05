Si è costituito il Comitato Amici della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza.



Lo scopo è quello di promuovere le preferenze a favore della ferrovia all'interno del censimento nazionale "I Luoghi del Cuore" del FAI (Fondo Ambiente Italiano).



Si tratta di votare i luoghi, indicati sul sito del FAI, facenti parte del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che più si amano e che si vorrebbero tutelati e valorizzati.



Sono tutti luoghi stupendi, emozionanti, che ci ricordano l'incredibile bellezza dell'Italia. Spesso purtroppo poco conosciuti.



Tra questi la nostra scelta va alla Cuneo-Ventimiglia-Nizza. La ferrovia che unisce la pianura Padana al mare Mediterraneo, valicando le Alpi.

I paesaggi mozzafiato che stupiscono il viaggiatore neofita, la successione continua di ponti e gallerie arditissime, la storia a cavallo di un confine che cambia nel tempo e ne condiziona il destino: tutto questo e molto altro ancora ne fanno il nostro luogo del cuore prediletto.



A tutti quelli che condividono questo sentimento chiediamo di votare e far votare la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza come luogo del cuore del FAI.

E' possibile votare collegandosi al sito:

https://fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?Idc

e seguire le istruzioni.

E' anche possibile firmare su carta presso la bottega del commercio equo e solidale Checevò in corso Galileo Ferraris 15 a Cuneo.

Chi volesse unirsi al Comitato per dare una mano può contattarci all'indirizzo email: comitato.ferrovie.cuneo@gmail.com



L'iniziativa è partita da pochi giorni e la Cuneo-Nizza, con più di duemila firme, raccolte tra Cuneo e Ventimiglia è già in seconda posizione!

La sfida è incominciata!

Comitato amici della Ferrovia Cuneo-ventimiglia-Nizza