Cuneo torna alla normalità, le impressioni dei commercianti della "parte alta" della città (FOTO e VIDEO)

Cuneo torna a respirare aria di "normalità", o almeno ci prova.

I recenti provvedimenti del Governo hanno dato il via libera alla riapertura di diverse attività ma non tutti gli esercenti hanno potuto cogliere, fin da questa mattina, la possibilità di tornare al lavoro.

Parrucchieri ed estetisti, per esempio, in diversi casi ancora alle prese con le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali, avendo recepito solo "all'ultimo minuto" le nuove linee guida cui attenersi.

Tanti i curiosi in giro per la città, anche per sorseggiare un semplice caffè da asporto al bar.

L'opinione diffusa è che ci vorrà ancora del tempo affinchè tutti (clienti ed commercianti) si adeguino alle nuove norme ed abitudini.

Nel servizio il punto di vista di alcuni commercianti della "parte alta" della città: nello specifico Alessandro Sola di Linea Pelle Vanity Bags, aperto questa mattina dopo oltre due mesi di chiusura forzata, Gennaro Di Napoli del Bar Minerva, già operativo da due settimane e Francesco Renaudo del Bar Edelweiss, aperto come tabacchi nell'ultimo periodo ma al primo giorno di lavoro dopo il lockdown per quanto riguarda il bar.