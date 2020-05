La sindaca di Trinità torna a sgridare i concittadini incivili

La sindaca di Trinità Ernesta Zucco è ormai nota per la sua attenzione all’ambiente e per il modo diretto con il quale si rivolge ai suoi cittadini.

In un messaggio vocale nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, la sindaca Zucco è tornata a “tirare le orecchie” ai cittadini colpevoli, in questo caso, non solo di aver gettato i rifiuti in modo indiscriminato, ma di aver gettato delle mascherine lavabili.

“Prima ci lamentavamo che non c’erano le mascherine, che costavano, che non si trovavano e adesso le buttiamo via. In questi giorni ci sono stati troppi segni di inciviltà in questo Paese. Abbiamo portato le mascherine in tutte le buche per ben due volte in tutto il Paese e le buttiamo via così. Saranno poche persone su 2300 persone che siamo, ma non è bene fare così”.

L’abbandono di mascherine sta diventando un problema denunciato in diverse località. Tanto i guanti usa e getta quanto le mascherine vengono spesso lasciati in strada e costituiscono sia una fonte di inquinamento, quanto un brutto biglietto da visita per le città.