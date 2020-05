Lo Yepp Valle Grana alla scoperta dei giovani locali: lanciato il questionario

Il questionario è frutto del lavoro portato avanti negli ultimi mesi da Letizia Terrana (coordinatrice) ed Elisa Dalmasso (valutatrice) del sito Yepp Valle Grana in collaborazione con amministratori e delegati alle politiche giovanili per l’Unione Montana, e si pone come obiettivo quello di raccogliere dati sui giovani che popolano un territorio così variegato, in un momento di particolare blocco o riduzione di molte delle attività in Valle con i ragazzi. In particolare, il lavoro a contatto con una popolazione giovanile di fascia 15-25 anni, deve essere supportato da un costante riscontro dei bisogni e ascolto delle richieste dei giovani, che in particolare nella suddetta fascia d’età, cambiano costantemente.