L'oasi del Centro Cicogne Racconigi è aperta al pubblico, obbligo di mascherina nei capanni di osservazione e distanza di un metro tra i visitatori

Da oggi, lunedì 18 maggio, il Centro Cicogne Racconigi è ufficialmente pronto per accogliere i visitatori dell’oasi. Dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria e in base all’ordinanza emessa dalla regione Piemonte e all’ultimo Dpcm del Governo, il parco, rientrando come museo, può così riaprire al pubblico.

Un momento atteso dai gestori della struttura che hanno di fatto perso la stagione più importante dell’anno. “Dopo non poche difficoltà abbiamo riaperto”, spiega la direttrice del Centro Gabriella Vaschetti.

L'emergenza COVID impone tuttavia nuove disposizioni per l'accesso all'area. Gli orari di apertura saranno dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 19,30. Oggi eccezionalmente l’oasi è aperta, ma nelle prossime settimane sarà osservato il lunedì come giorno di chiusura per potere assicurare la sanificazione delle strutture. L’accesso è consentito solo a chi è in possesso di mascherina, obbligatorio nei capanni. Qui, prima di entrare, il visitatore dovrà leggere le istruzioni e rispettare i tempi indicati (max 15 minuti se altre persone sono in attesa di accedere). Dovrà mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro e tutte le norme igieniche già ampiamente divulgate dal Governo.

Per i pasti bisognerà invece attendere, è infatti vietato consumare cibi all'interno dell'Oasi e tutta l'area pic-nic e il Risto&Bar saranno chiusi fino a nuove disposizioni normative.

“Ringraziamo quanti ci hanno seguito in questo periodo e vorremmo dirvi che abbiamo messo il massimo impegno e risorse per rendere più accogliente l'oasi e più sicure e sanificante le strutture di accoglienza. Per questo vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione che dimostrerete”.

La città di Racconigi nel frattempo comincia una lenta ripresa in primis della attività commerciali come negozi al dettaglio e di cura alla persona.

Sarà possibile inoltre la celebrazione della messa settimanale che si svolgerà da domenica 24 maggio presso l’oratorio Santa Maria alle ore 10.30.

Ancora chiusa la biblioteca civica, il Museo della Seta e il Castello e Parco di Racconigi. “Siamo in fase di apertura - spiega il sindaco Valerio Oderda - Stiamo definendo le modalità per riaprire al pubblico in sicurezza. Il Castello e il Parco in particolare dovrebbero essere pronti ad aprire alle visite a partire dal 2 giugno”.

Per quanto riguarda il mercato con del giovedì e del sabato con ogni probabilità sarà pronto ad aprire ai banchi extracomunali già a partire da questa settimana, mentre è pronta la delibera che consentirà a bar e ristoranti di ampliare i dehors gratuitamente “Abbiamo ipotizzato una semplificazione per facilitare questo settore e aiutarlo a ripartire” conferma il sindaco Oderda, il quale manifesta invece qualche perplessità sulla questione dei centri estivi per i ragazzi “Sinceramente sarà difficile, non so come potremmo applicare le nuove normative, andrà fatto un approfondimento specie sulla sostenibilità dei progetti”.