Alba, mezzo agricolo a fuoco nel vigneto della scuola enologica

E' in corso in questi minuti l’intervento col quale una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal vicino Distaccamento di corso Michele Coppino è stata chiamata a spegnere le fiamme sprigionatesi da un mezzo cingolato che stava operando nel vigneto della Scuola Enologica "Umberto I", nel trattato di fronte a corso Enotria.



Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, che comunque non ha provocato feriti, come conferma al nostro giornale la direttrice dell’Istituto Umberto I Antonella Germini: "Il trattorista aveva appena iniziato a operare e fortunatamente si trovava nella parte più sicura e pianeggiante del vigneto, per cui si è potuto allontanare senza problemi e chiamare i soccorsi. Purtroppo il cingolato, che aveva poco più di un anno ed era il mezzo più recente della scuola, è andato completamente distrutto, mentre le fiamme non hanno interessato l’atomizzatore agganciato al rimorchio".