Angelo Carletto, morto a 65 anni: il ricordo della Misericordia di Cuneo, dove era volontario

"Spiegare chi era Carletto, come lo chiamavamo noi della Misericordia, è molto facile. Un grande. Sempre in prima linea, quando c'era um buco da riempire, quando qualcuno di noi all ultimo minuto non poteva venire, bastava chiamarlo ed il turno era coperto. Molto bravo nel suo lavoro di volontariato, molto preparato, era sempre sorridente con tutti, pronto a parlare e scherzare con tutti, era un veterano ma non l'ha mai fatto pesare a nessuno.

Rimarrà per sempre nei nostri cuori e di tutte le persone che ha aiutato che sono veramente tante". E', questo, il ricordo di un volontario della Confraternita della Misericordia di Cuneo, di cui Angelo Carletto faceva parte da anni. L'uomo è deceduto sabato 16 maggio, cadendo da un albero mentre raccoglieva le ciliegie. 65 anni, pensionato Enel, era di Madonna delle Grazie.