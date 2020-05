Marene piange Francesco Fissore, storico fondatore dell'azienda di macchine agricole. Il ricordo

Domenica 17 Maggio, a causa di una malattia si è spento, nella sua abitazione di Marene (CN), Francesco Fissore di anni 79.



Francesco, che ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, era molto conosciuto nell'ambito dell'agricoltura e delle imprese cuneesi. E' stato infatti il titolare, prima di lasciare le redini ai figli, dell'azienda omonima produttrice di macchine agricole, sita in Marene fino al 2010 e poi a Cavallermaggiore in frazione Foresto.



Lascia il figlio Ivano, le nuore Monica ed Enrica, i nipoti Luca, Giulia e Sara, il fratello Michele e le sorelle Margherita e Gina.



Il funerale di Francesco ha avuto luogo in forma privata Lunedì 18 Maggio a Marene.



La famiglia ringrazia per il cordoglio e l'affetto ricevuti da chi lo ha conosciuto, anche in un periodo difficile come quello che tutti stiamo vivendo.

